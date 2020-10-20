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Орловские спасатели вызволили из леса заблудившихся ночью грибников

Они несколько часов плутали по темноте, пока не услышали спецсигнал машины МЧС
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Орловские спасатели вызволили из леса заблудившихся грибников. Фото: архив ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели вызволили из леса заблудившихся грибников. Фото: архив ГУ МЧС России по Орловской области

В Знаменском районе пожарные организовали спасательную операцию в лесу возле деревни Еленка. Отправившиеся за грибами в лесную чащу, местные жители заблудились и блуждали среди деревьев до глубокой ночи.

Отчаявшись выбраться самостоятельно, мужчина и женщина решились обратиться в пожарно-спасательную службу и рассказать о приключившейся беде. К этому моменту они уже были сильно перепуганы и замерзли. Звонок поступил в диспетчерскую в 22:44.

На выручку грибникам выехала оперативная группа 22-й пожарно-спасательной части. В известность были поставлены сотрудники полиции, налажено взаимодействие ведомств.

Прибывшие на место пожарные включили звуковой спецсигнал автомобиля, чтобы помочь заблудившемся сориентироваться на местности. Почти через полтора часа они были найдены. К счастью, люди не пострадали и медицинская помощь им не понадобилась.

- Многие отправляются в леса за грибами. И нередки случаи, когда, даже зайдя в знакомый лес, люди теряют ориентировку, не знают, как из него выйти. Всегда берите с собой заряженный мобильный телефон и постарайтесь одеть яркую заметную одежду, - напоминают сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области.