Сотне жителей Орловской области аннулировали кредитные каникулы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области 117 жителям аннулировали кредитные каникулы. Они вовремя не подали документы, подтверждающие снижение дохода.

Всего с апреля месяца положительное решение о предоставлении кредитных канинул были приняты по 773 заявлениям, общая сумма превысила полмиллиарда рублей.

- По закону, льготный период предоставлялся тем, у кого доход снизился на 30 и более процентов. Заемщик мог начать пользоваться кредитными каникулами, а необходимые документы, подтверждающие его право на отсрочку, предоставить в течение 90 дней (в ряде случаев этот срок могла продлить до 120 дней), - рассказали в пресс-службе отделения Банка России в Орле.

В итоге для сотни заемщиков одобренные заявления аннулировали: заемщики не только не подтвердили снижение дохода, но и в некоторых случаях перестали выходить на связь с банком.

Обращаться за кредитными каникулами можно было до 30 сентября.