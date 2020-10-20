Под Орлом «Шкода» на скорости влетела под фуру с прицепом. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Вечером в понедельник, 19 октября, на трассе «Орел-Тамбов» дорогу не поделили легковушка и фура с полуприпепом. Чудом обошлось без жертв.

Авария произошла в 22:15 на 5 километре автодороги, недалеко от поселка Малая Куликовка Орловского района. 40-летняя водитель «Школы» ехала в сторону областного центра, фура следовала впереди в попутном направлении. В какой-то момент иномарка оказалась под задним колесом большегруза.

Легковушку сильно смяло. Вызволять женщину пришлось сотрудникам МЧС. На месте также работали специалисты Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

- В результате ДТП водитель «Шкоды» получила телесные повреждения и с места аварии бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в Орловскую областную клиническую больницу. Ей была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.