В Орловской области начала снижаться рождаемость Фото: Архив "КП"

В Орловской области стала снижаться рождаемость. С начала 2020 года на свет появилось на 697 малыша меньше, чем два года назад. Проблему обсудили 19 октября на профильном заседании комитета облсовета по здравоохранению.

По данным Департамента соцзащиты, всего в 2020 году родилась 4 431 детей. Снизилась, прежде всего, рождение первых и вторых малышей. А вот появление на свет третьего и последующих детей остается на стабильном уровне.

- Положительная динамика роста многодетных семей сохраняется благодаря мерам финансовой поддержки. Так, в 2020 году уже родилось 1 036 третьих и последующих детей, что на 38 детей больше, чем в прошлом году. Всего на выплаты семьям с детьми выделено 1,254 млрд рублей, освоено из них пока 931,62 миллионов, - сообщает пресс-служба облсовета.