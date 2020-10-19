В Орле субботник отменили из-за коронавируса, но уборка идет

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле продолжается экологический месячник. Хотя общегородской субботник не состоялся из-за коронавируса, уборка и озеленение продолжаются.

Экологические мероприятия, в числе которых уборка листьев и мусора, обрезка растительности, высадка молодых деревьев и кустарника, очистка берегов рек, продлятся до 31 октября.

- На текущий момент к месячнику присоединились около тысячи человек из 124 трудовых и 36 образовательных коллективов. Участники уже очистили 6,4 га территорий зелёных зон и 8,31 км берегов рек, 220 910 кв. м улиц и дворов, 34,5 км улично-дорожной сети, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также этой осенью, по планам, на улицах Орла должно появиться около двух тысяч саженцев деревьев.