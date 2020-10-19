В Орле создание государственного приюта для собак вынесли на горсовет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь поднимут вопрос с созданием государственного приюта для бездомных животных. Депутаты горсовета планируют обсудить проблему на ближайшем заседании комитета по ЖКХ 21 октября.

Напомним, идею создать приют на базе подсобных помещений МУП «Спецавтобаза» народные избранники озвучивали еще в начале года. Правда тогда уточнялось: на ремонт крыши, подведение тепло- и водоснабжения, электричества и канализации в здании нужно 10 миллионов рублей. Да и на передержку одной собаки в приюте на 28 дней нужно около 13 тысяч. Денег на это не нашли и вопрос позабылся.

Однако массовые жалобы орловцев на целые стай озлобленных бродячих собак, нападающих на прохожих, вновь заставил вернуться к насущной проблеме.

Как рассказал «Комсомолке» руководитель регионального Управления ветеринарии Алексей Максимовский, здание МУПа вместе с земельным участком уже передано в собственность области для реконструкции и организации приюта. После ремонта его должны передать городу.

Как скоро орловцам ждать этого события станет известно в ближайшее время.

Мы следим за развитием событий.