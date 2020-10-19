Орловским больницам выделят дополнительные миллионы на ремонт, технику и борьбу с COVID

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области больницам выделят дополнительные средства на ремонт, закупку оборудования и лекарств. Деньги на эти облправительством решено предоставить из бюджета региона.

Средства на закупку оборудования получат областная стоматологическая поликлиника - 4,1 миллиона рублей - и НКМЦ им. Круглой - 1,9 миллиона рублей. Областная клиническая больница получит на текущий ремонт и оборудование лаборатории. Деньги на ремонт кровли получит тубдиспансер: больше 3 миллионов рублей на приведение в порядок крыши корпуса 3, где сейчас лежат больные с коронавирусом, а также больше 750 тысяч рублей для кровли 1-го корпуса. Также на капительный ремонт кровли главного лечебного корпуса деньги получит больница Боткина, сумма превышает 3 миллиона рублей. А онкологическому диспансеру направят больше 2 миллионов рублей для ремонт системы электроснабжения.

- Финансирование в объеме 25,1 млн рублей предусмотрено на проведение основных организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.