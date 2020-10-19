Орловцев приглашают на встречу со скульптором Сергеем Исаковым Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На этой неделе знатоков и любителей монументального искусства ждет встреча с заслуженным художником России, скульптором Сергеем Исаковым. Пообщаться с мастером и увидеть его работы можно будет в Духовно-Православном центре «Вятский Посад».

В выставочном зале Православной артели разместятся авторские работы, в которых прослеживается исторический и религиозный подтекст.

- На встрече можно задать интересующие вопросы художнику и скульптору, окунуться в историю создания его работ и узнать о творческих планах мастера, - сообщает пресс-служба Духовно-Православного центра.

Посещение строго по предварительной записи по телефону 59-90-11 или 8 (980) 360-07-61

СПРАВОЧНО

Сергей Михайлович Исаков (1954) – родился в Калининграде. Учился в Ростове и Московском университете искусств. В 1987 году окончил Бельгийскую академию изящных искусств.

В настоящее время работает в Батайске (Ростовская область). Скульптуры мастера установлены в Ростове, Иванове, Минске, Алма-Ате, Новочеркасске, Калининграде, Владимире, Сергиевом Посаде, Петропавловске-Камчатском, Москве, Барселоне, а также в музеях Бельгии, Италии, Греции, Франции и Узбекистана.

КОГДА? ГДЕ?

24 октября в 14:00

Православная артель Вятского посада