В Орле пройдет литературно-музыкальный пленэр

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В Орле готовятся к юбилею известного русского писателя и поэта Ивана Бунина. 22 октября почитатели творчества нобелевского лауреата отметят его 150-летие.

Местом встречи интеллектуалов станет площадка перед памятником Ивану Бунину напротив ЗАГСа. Здесь состоится литературно-музыкальный пленэр «Путь правды и любви».

Для гостей мероприятия прозвучат романсы на стихи юбиляра и отрывки из его произведений. Также зрителей ждут монологи и актерские постановки по мотивам произведений Ивана Алексеевича Бунина.

Начало мероприятия в 12.00.

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