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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: за нарушения оштрафовали владелицу студии красоты

Предпринимателю пришлось раскошелиться на 25 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Предпринимателю пришлось раскошелиться на 25 тысяч рублей

Предпринимателю пришлось раскошелиться на 25 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются проверки соблюдения как жителями, так и представителями сферы бизнеса правил и норм безопасности по коронавирусу. В Кромском районе владелице студии красоты пришлось заплатить солидный штраф.

Нарушения были выявлены еще в августе, они касались невыполнения санитарно-гигиенических мероприятий. Рекомендации Роспотребнадзора об организации работы во время пандемии COVID-19, также, не соблюдались.

- Совокупность исследованных судом доказательств позволила квалифицировать действия предпринимателя как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, - сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области.

Владелице салона пришлось заплатить штраф в 25 тысяч рублей.