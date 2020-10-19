Коронавирус в Орловской области: за нарушения оштрафовали владелицу студии красоты

Предпринимателю пришлось раскошелиться на 25 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжаются проверки соблюдения как жителями, так и представителями сферы бизнеса правил и норм безопасности по коронавирусу. В Кромском районе владелице студии красоты пришлось заплатить солидный штраф.

Нарушения были выявлены еще в августе, они касались невыполнения санитарно-гигиенических мероприятий. Рекомендации Роспотребнадзора об организации работы во время пандемии COVID-19, также, не соблюдались.

- Совокупность исследованных судом доказательств позволила квалифицировать действия предпринимателя как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, - сообщает пресс-служба Кромского районного суда Орловской области.

Владелице салона пришлось заплатить штраф в 25 тысяч рублей.