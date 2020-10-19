Орловец зашел в общежитие и оставил жильцов без техники

Орловец зашел общежитие и оставил жильцов без техники Фото: Архив "КП"

В Орле визит нежданного гостя в одно из общежитий Железнодорожного района закончился для жильцов исчезновением телевизора, компьютерного монитора и телеприставки. Как вскоре выяснилось, момента, когда дома никого не будет, специально дожидался.

О краже техники в полицию заявила 46-летняя хозяйка комнаты, в которую забрался воришка. В нее он попал, взломав входную дверь.

- Личность похитителя и местонахождение имущества удалось установить в течение суток. К краже оказался причастен 42-летний орловец. У него было обнаружена и изъята часть похищенного, оставшееся он отдал знакомым. В настоящее время ему избрана мера пресечения в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.