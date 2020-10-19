Сайты орловских школ объединят на единой платформе Фото: Архив "КП"

В Орловской области школы переходят на новую платформу сайтов. Теперь их адаптируют под мобильные устройства и сделают бесплатными для образовательных учреждений.

Проект работы информационных ресурсов в новом формате разработал Орловский Региональный центр оценки качества образования в рамках проекта «Эффективный регион», который курирует корпорация «Росатом».

- Единая платформа сайтов образовательных организаций будет действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Помимо единства интерфейса и навигации для всех сайтов она обеспечит централизацию управления. В ближайшее время планируется перевод сайтов дошкольных образовательных организаций на единую платформу, - сообщает ОРЦОКО.

В настоящее время более 300 сотрудников школ уже прошли обучение и приступили к переносу данных в новую систему.