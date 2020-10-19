Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 19 октября

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 19 октября 2020 года выявлено еще 124 заболевших коронавирусом. В каких населенных пунктах и районах есть заболевшие и как в целом распространен COVID-19 по региону.

Согласно инфографике оперштаба области, основное число заразившихся проживает в Орле - заболело еще 84 человека. В Орловском районе заразилось 13 жителей, в Колпнянском районе 6, в Ливенском и Мценском подтвердилось еще по 5 случаев заражения COVID-19, в Покровском 4 случая, в Должанском и Дмитровском районах заболело по 2 жителя, по одному в Глазуновском и Свердловском районах.

За все месяцы наблюдения в городе Орле зафиксировано 5330 случаев заболевания коронавирусом. На втором месте Орловский район с количеством заболевших в 1210 жителей, на третьем Ливенский - тут заразилось 772 человека. Далее следует Мценский район, в котором заболело 702 жителя, Урицкий - 325, Болховский - 293, Дмитровский - 197, Новодеревеньковский - 144, Свердловский - 135, Хотынецкий - 129, Покровский - 123, Малоархангельский - 117, Колпнянский и Залегощенский - по 116.

В меньшинстве районы, в которых заболело меньше ста человек. Это Верховский - 95, Новосильский - 85, Должанский - 84, Глазуновский - 78, Шаблыкинский - 74, Знаменский - 73, Тросняский - 55, Сосковский - 41, Краснозоренский - 33, Корсаковский - 27.

Мы следим за развитием ситуации.