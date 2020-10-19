В Орловской области нарушители пожарной безопасности заплатят более 70 тысяч рублей

В регионе продолжает действовать противопожарный режим Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Неосторожное обращение с огнем на открытом воздухе обойдется орловцам в 71 тысячу рублей. Именно столько на такую сумму инспекторы выписали штрафы в 2020 году. Об этом на совещании в областной администрации рассказал начальник Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев.

По словам руководителя ведомства, в период действия особого противопожарного режима было составлено 24 административных протокола за нарушение правил безопасности. Рейды по местам массового отдыха орловцев в парках и в лесах проходил совместно с полицией и сотрудниками МЧС.

- В ходе рейда на территории Дмитровского лесничества зарегистрирован один лесной пожар на площади 1,5 га, который был ликвидирован в течение первых суток. Материальный ущерб в сумме 21 тысяч рублей, причиненный гослесфонду, возмещен родителями подростка, совершившего поджог, - рассказал Игорь Лебедев.