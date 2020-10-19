В Орле начнут строить водовод от Авиационной до Генерала Родина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 19 октября, на аппаратном совещании в областной администрации речь зашла об улучшении водоснабжения в Орле. В грядущем году в облцентре вновь закипит работа над новым водоводом, на этот раз водовода от улицы Авиационной до Генерала Родина.

По данным замруководителя Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Григория Шайкина, объем финансирования проекта составит 79,7 млн рублей. В настоящее время завершается госэкспертиза проектно-сметной документации.

Напомним, в октябре был сдан водовод на Высоковольтной в Орле, который должен улучшить качество воды в Северном и Железнодорожном районе, а также на Знаменке.