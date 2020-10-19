Коронавирус в Орле: продавщицу фруктов оштрафовали за работу без маски

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орле суд оштрафовал продавщицу фруктов. Раскошелиться пришлось женщине, торговавшей на рынке без маски.

Нарушение соблюдения мер безопасности по COVID-19, которые жители региона должны соблюдать в условиях режима повышенной готовности, было зафиксировано еще в июне. Тогда орловчанку не надела маску, торгуя на рынке "Развитие". Был составлен протокол.

- Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что вина жительницы Орла в совершении указанного административного правонарушения полностью доказана, - сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла.

Женщине пришлось раскошелиться на 1000 рублей.

Проверки в Орле и области продолжаются: масочный режим все еще действует.