Орловские следователи раскрыли 27 умышленных убийств в 2020 году

Орловские следователи-криминалисты раскрыли 27 умышленных убийств в 2020 году Фото: Архив "КП"

Сегодня, 19 октября, в стране профессиональный праздник отмечают следователи-криминалисты. Как всегда на рабочем месте и с подведением итогов.

По данным Следственного комитета, орловские следователи-криминалисты в этом году раскрыли уже 27 умышленных убийств, 6 преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью и повлекшего смерть, 6 изнасилований, а также ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

- Раскрываемость преступлений составила 100%. Кроме того, с начала 2020 года раскрыто 19 преступлений, совершенных в прошлые годы, из них 6 преступлений относятся к тяжким и особо тяжким. Результаты работы следователей-криминалистов свидетельствуют о том, что эта служба достигла профессиональной зрелости, зарекомендовала себя как неотъемлемая и необходимая часть следствия, - рассказывает Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.