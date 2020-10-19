В Орловском районе появится дорога-дублер

В Орловском районе оборудуют альтернативную дорогу Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловском районе запланировали строительство альтернативного дороги. Дорога-дублер пройдет по территории Неполодского и Жиляевского сельских поселений.

Строительство дороги обсудили на совещании в районной администрации. По плану, альтернативная дорога должна пройти через деревни и села Жилино, Плещеево, Распоповские Дворы, Дубовая Роща, Александровский, Полозовские Дворы. Участки уже обследованы вместе с главами сельских поселений и дорожниками. Разработана документация.

- Получено положительное заключение государственной экспертизы о проверки достоверности сметной стоимости объектов. Вся документация передана для проведения процедуры торгов, и последующего выполнения работ до 18 декабря 2020, - сообщает пресс-служба администрации Орловского района.