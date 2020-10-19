Орловцам предлагают анонимно рассказать о торговцах наркотиками Фото: Архив "КП"

В Орловской области, как и во всех регионах России, стартовал второй этап акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Орловцы могут не только анонимно рассказать о наркопреступлениях, свидетелями которых они стали, но и проконсультироваться у психолога.

Сотрудники полиции призывают обратиться на анонимный телефон доверия (4862) 41-38-56, если известны сведения о людях, торгующих запрещенными веществами. Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла (4862) 43-22-12. Здесь полученные сведения запишут и передадут в органы внутренних дел.

Проконсультироваться со специалистом по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых можно по телефону (4862) 77-07-03 (Орловский наркологический диспансер) и (4862) 44-52-55 (психологи молодежного «телефона доверия»).

- Акция направлена на привлечение общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, - пояснили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Акция проходит с 19 по 30 октября 2020.