В пригороде Орла иномарка не поделила дорогу с мотоциклом без номеров

Водитель мотоцикла получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В пригороде Орла легковая иномарка столкнулась с мотоциклом. Водитель байка получил травмы, но обошлось без серьезных последствий.

Авария случилась в воскресенье, 18 октября, днем в Знаменке. Здесь 39-летняя женщина ехала за рулем автомобиля "Опель Астра".

- В районе дома №80 она допустила столкновение с мотоциклом "Кавасаки" под управлением 26-летнего водителя, который следовал по улице Советской со стороны Южного подъезда к городу Орлу, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге молодой человек травмировался, госпитализация не потребовалась. В ГИБДД отмечают, что у мотоцикла не было номеров.