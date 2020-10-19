Ремонт Красного моста в Орле вновь выставили на электронные торги Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Начало ремонта Красного моста в Орле запланировано на 30 ноября 2020 года, однако подрядчик все еще не утвержден. Итогом электронного аукциона, проведенного в конце сентября, стало признание его не состоявшимся.

Впрочем, такая ситуация с реконструкцией складывается уже не впервой. Один из первых тендеров должен был пройти еще в июле, затем в середине августа. На последних двух желающих оказалось немного – всего одна заявка от московской фирмы АО «Строительная компания ФЛАН-М». Конкурентной борьбы и альтернативы не получилось. Это и стало главной причиной повторного выставления на торги ремонта Красного моста.

Согласно данным представленным на официальном сайте Ростендера, заявки на аукцион принимаются до 26 октября 2020 года, затем конкурсная комиссия вновь рассмотрит кандидатуры подрядчиков.

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