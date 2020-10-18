Погода в Орле: к концу новой недели начнет теплеть

Подробный прогноз погоды в Орле на 19-24 октября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пришедшие в Орловскую область холода и дожди задержатся в регионе и на грядущую неделю. Однако синоптики прогнозируют, что тепло все же еще будет. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 19-24 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 19 октября +3 в ночное время и +9 днем. Ночью ожидается дождь, в светлое время суток облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 5 м/с, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Во вторник 20 октября от 0 ночью до +8 днем. Облачно, временами небольшой дождь. Ветер сохранит западное направление, скорость усилится до 7 м/с. Давление 747 мм рт.ст.

В среду 21 октября облачно с прояснениями, дождь будет более обильный. Термометры покажу +0..+8 градусов, ветер южный 4 м/c, давление порастет до 748 мм рт.ст.

В четверг 22 октября +4 ночью и +9 днем. Весь день пасмурно и сильный дождь. Ночью без осадков. Ветер западный 3 м/с, давление 742 мм рт.ст.

В пятницу 23 октября станет теплее: в ночное время +7, днем +13 градусов. Будет облачно, временами небольшой дождь, западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/c, давление понизится до 738 мм рт.ст.

В субботу 24 октября выглянет солнце, вероятность кратковременных дождей сохраняется. Термометры покажут +7...+11 градусов. Ночью без осадков. Ветер придет с юго-запада, атмосферное давление 742 мм рт.ст.

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