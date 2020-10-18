В Орловской области пьяный водитель устроил ДТП с переворотом. Фото: региональное ГУ МЧС России

В субботу, 17 октября, на ночной дороге в Болхове произошло ДТП с опрокидыванием. Авария случилась в 0:40 на улице Маяковского.

30-летний мужчина за рублем автомобиля «Солярис» не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет. Затем его машина перевернулась и врезалась в дерево.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, а также специалисты сотрудники 14-ой пожарно-спасательной части.

- В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что в момент совершения ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.