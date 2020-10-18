В Орле гостья обворовала подругу с помощью мобильного приложения Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла гостья обворовала подругу. Девушка завладела чужими деньгами с помощью мобильного онлайн-сервиса и исчезла.

Владелица пропажи попыталась решить проблему мирным путем, но экс-приятельница оборвала все общение. Тогда орловчанка пошла в полицию и рассказала, как все произошло.

Выяснилось, что подруга приехала к ней в гости из одного из районов области. Пока молодая хозяюшка хлопотала по дому и забыла про оставленный без присмотра телефон, та и воспользовалась случаем. Переведя на свой счет 4 тысячи рублей, она сделала вид, что ничего не произошло.

- Девушка сначала вернула заявительнице тысячу рублей, а потом отключила телефон и перестала выходить на связь. В итоге потерпевшая лишилась 3 тысяч рублей. В отношении орловчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.