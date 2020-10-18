Прогноз погоды в Орле: порывы ветра достигнут 20 м/с

Прогноз погоды в Орле: 18 октября порывы ветра достигнут 20 м/с Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжает ухудшаться погода. Специалисты регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают о штормовом ветре и сильных ливнях.

Сегодня, 17 октября, будет облачно с прояснениями, ночью дождь, местами сильный, днем без существенных осадков.

Юго-западный ветер будет достигать от 9 до 14 м/с, а местами с порывами 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью от + 5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Орловской области быть бдительными и по возможности не выходить на улицу в непогоду.