В Орле презентуют книгу об архитектуре и городских ландшафтах

Илья Кушелев презентует научную монографию. Фото со страницы библиотеки Бунина в соцсетях

На грядущей неделе в Орле состоится презентация книги известного градозащитника и общественника Ильи Кушелева. Свою научную монографию автор посвятил истории формирования городского ландшафта XVIII – середины ХХ веков.

В книге «Пространство Орла как художественное целое» представлена эпоха регулярного плана 1779 года, описано его архитектурное ядро, рассматривается строительство каменных и деревянных зданий конца XVIII века – начало XIX века, а также послевоенное восстановление города.

Встреча со всеми, кто интересуется темой исторической застройки Орла и уникальностью его архитектуры, пройдет в областной научной библиотеке им. Бунина. Илья Кушелев расскажет не только о судьбе существующих по сей день зданий, но и об утраченных.

КОГДА? ГДЕ?

23 октября, в 15.00

Областная библиотека им. Бунина (улица Максима Горького, 43)

Посещение мероприятия строго по предварительной записи по телефону: 76-34-57 или электронной почти krai.buninka.orel@mail.ru.

СПРАВКА «КП»

Илья Евгеньевич Кушелев родился в Орле в 1978 году. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Преподаватель Орловского музыкального колледжа.

С юности занимается темой охраны памятников истории и культуры. В Орле известен как активный градозащитник и общественник.