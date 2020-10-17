В Орле подрядчику, ремонтировавшему Тульскую улицу, выставят штраф

Проблемы с лужами после дождя на дороге все еще есть. Фото: пресс-служба администрации Орла

В пятницу, 16 октября, в Орле обследовали состояние недавно отремонтированной улицы Тульской. Сроки сдачи многострадального участка городской дороги оказались сорванными почти на два месяца.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, комиссия специально выехала на место в дождливую погоду, чтобы проверить, будут ли образовываться на дороге лужи и не течет ли вода на территорию частных домов.

Выяснилось: проблем с водоотводом на Тульской нет, зато на ее пересечении с Контактной улицей все же образовалась огромная лужа. Подрядчику ООО «МонолитСтрой» вновь предстоит продолжить работу, срезать часть асфальта и сделать в тротуаре желоб.

- К подрядчику предъявлено требование устранить проблему в течение двух дней, а также убрать строительный мусор и тщательнее отсыпать полосу отвода в районе школы №30. Поскольку ООО «МонолитСтрой» сорвал сроки, ему будет выставлен штраф. Дорога должна была быть отремонтирована до 31 августа, - поясняли «КП» пресс-службе городской администрации.