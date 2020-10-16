Орловец присвоил телефон школьника и попал под статью

Оперативники изучили записи с камеры видеонаблюдения, опросили персонал и через некоторое время удалось найти похитителя чужого телефона Фото: Архив "КП"

Орловец присвоил себе чужой мобильник, за что ему грозит оказаться на скамье подсудимых. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Телефон забыл в кафе школьник. Когда родители мальчика пришли в заведение, гаджета стоимостью больше 10 тысяч рублей уже не было. Тогда семья обратилась в правоохранительные органы.

Оперативники изучили записи с камеры видеонаблюдения, опросили персонал и через некоторое время удалось найти похитителя чужого телефона. Им оказался 20-летний житель Малоархангельского района. Его привлек забытый мобильник, к тому же новый, и он решил оставить его себе.

- В настоящее время ведется следствие. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.