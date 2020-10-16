В Орловской области вскрылась незаконная добыча полезных ископаемых

Незаконная добыча горной породы известняка велась на территории охранной зоны заповедника "Спасское-Лутовиново"

В Орловской области незаконная добыча полезных ископаемых привела к уголовным делам. На территории охранной зоны в Мценском районе велась добыча горного известняка.

Грубые нарушения вскрылись при проведении прокурорской проверки. Установлено, что в Спасско-Лутовиновском сельском поселении, причем в месте, относящемся к охранной зоне заповедника Тургенева, велась разработка недр. Эта же территория относится к водоохранной зоне реки Зароща. Проверка показала, что зеленый свет организации, взявшейся за добычу породы, дали чиновники администрации Мценского района.

- По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Сейчас проводится расследование.