Орловский боксер Эдуард Трояновский одержал победу над французским спортсменом

Эдуард Трояновский одержал победу над французским спортсменом. Фото: Instagram

В четверг, 15 октября, в Минске прошел Международный турнир «Kold Wars II». На ринг вышел орловский спортсмен и экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский и французский боксер Ренальд Гарридо.

Отметим, для нашего земляка этот бой стал первым с ноября 2019 года и за весь период пандемии. В последний раз Эдуард выходил на ринг международных соревнований против представителя Чехии Йозефом Заградником. Тогда он одержал единогласную победу.

На этот раз орловец вновь достойно представил страну. В 10-раундном бою он победил Гарридо, у которого за плечами уже были 25 побед, 27 поражений и три ничьи.

Как сообщает издание «Спортбокс», по итогам соревнований судьи большинством голосов отдали победу россиянину: 97:94, 97:97, 96:94. Теперь в копилке Трояновского уже 29 успешных боев, 24 из которых закончились нокаутом.