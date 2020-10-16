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Президент наградил орловского пожарного

Михаил Лапин спас из охваченной огнем квартиры трехлетнюю малышку
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Михаил вынес из очага пожара ребенка

Михаил вынес из очага пожара ребенка

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Пожарного из Орловской области наградил Президент. Распоряжением Владимира Путина, почетную грамоту Президента вручена Михаилу Лапину, спасшему из охваченной огнем квартиры трехлетнюю малышку.

ЧП случилось в июле этого года. Тогда в Северном районе города разбушевался пожар в многоэтажке. Спасатели прибыли на место, Михаил руководил тушением пожара, возглавляя звено газодымозащитной службы. Спасатели обследовали комнаты горящей квартиры и вдруг Михаил услышал детский плач.

- Понимая, что жизни ребенка угрожает опасность, не раздумывая, он вошёл в комнату, где находился очаг пожара. Обследуя помещение в поисках ребенка, Лапин обнаружил в нем трехлетнюю девочку, которую впоследствии вынес на свежий воздух и передал бригаде скорой медицинской помощи, - рассказали о событиях того дня "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Врачи оказали ребенку необходимую помощь. А через некоторое время вышел приказ Президента о награждении пожарного.

Доброволец