Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 16 октября

Коронавирус в Орловской области на 16 октября 2020

Сегодня, 16 октября, оперативный штаб Орловской области представил обновленную карту распространения коронавируса по населенным пунктам региона. Рассказываем, где заразилось еще 117 человек и как в целом распространен по населенным пунктам и районам Орловщины COVID-19.

За последние сутки заболевание выявили у 60 жителей Орла, у 18 человек из Орловского района и 10 из Дмитровского района. В Залегощенском районе заболели 6 человек, в Ливнах, Мценске и Мценском районе - по 4, в Урицком – 3, в Ливенском, Хотынецком, Кромском – по 2, в Свердловском, Покровском, Малоархангельском, Компнянском, Глазуновском, Шаблыкинском – по 1,

Напомним, всего за весь период пандемии заболели 10 тысяч 122 орловца. В настоящее время продолжают лечение 2082.

В целом по регион COVID-19 распространен следующим образом. Больше всего случаев выявлено в Орле – 5105, в Орловском районе – 1164, в городе Мценске и Мценском районе – 693, а также в Ливнах – 533.

Менее 400 случаев заражения выявлено в Урицком районе (322), в Болховском районе (289) и в Ливенском районе (219). Еще 182 человека заболели во время пандемии в Дмитровском районе, 142 – в Новодеревеньковском районе, 132 – в Свердловском районе, 125 – в Хотынецком районе, 128 – в Кромском районе, 118 – в Покровском районе, 116 – в Малоархангельском районе, 115 – в Залегощенском районе и 104 – в Колпнянском районе.

Менее сотни заболевших в Верховском районе (94), в Новосильском районе (84). Также заразились 81 человек в Должанском районе, 77 в Глазуновском районе, 73 – в Шаблыкинском, 72 - Знаменском районах, 54 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе и 26 в Корсаковском районе.