Отдал 300 тысяч и набрал кредитов: в Орловской области участились случаи мошенничеств

Мошенники вновь объявили охоту на сбережения орловцев Фото: Архив "КП"

Мошенники вновь объявили охоту на сбережения орловцев. В регионе участились случаи преступлений, сразу несколько человек отдали свои сбережения аферистам.

В одном из случаев телефонные мошенники представились сотрудниками банка. Мужчина, которому они позвонили, не просто перевел им имеющиеся деньги - около 300 тысяч рублей, но и набрал несколько кредитов. Аферисты убедили его, что являются сотрудниками службы безопасности банка и все проводимые операции нужны, чтобы сохранить деньги.

В другом случае орловца мошенник развел прямо на улице. Он представился давним знакомым и убедил взять кредит для другого человека, пообещав калым в 300 тысяч рублей. В итоге орловец остался без крупной суммы денег.

Это лишь некоторые из случаев. В полиции орловцев просят проявить бдительность и не доверять незнакомцам звонящим по телефону, приходящим в дом, кем бы они не представлялись и что бы не говорили или не обещали.

- Насторожитесь, если Вам звонят под видом работников различных организаций или структур и предлагают за незаконное вознаграждение решить какой-либо вопрос. Это – мошенники. Сразу прекратите разговор и перезвоните по официальному номеру телефона, который указан на официальном сайте, или в полицию, - обращаются к жителям региона в УМВД России по Орловской области.