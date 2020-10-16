«Орёлстрой» завершил ремонт Плещеевской больницы

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Учитывая особую важность задачи, поставленной перед строителями, завершение работ состоялось уже 15 октября.

Расположенные на первом и втором этажах Плещеевской районной больницы отделения терапии и паллиативной помощи готовятся к приему пациентов с опасной вирусной инфекцией Covid-19. Сообщается, что в это медучреждение они начнут поступать в ближайшие дни.

Для безопасности пациентов и медиков установлены шлюзовые перегородки со специальной многозапорной фурнитурой. Такая установка обеспечивает герметичность между помещениями красной, желтой и зеленой зон. Создан дополнительный проём между помещениями желтой и зеленой зон и бетонной площадкой, предназначенной для склада кислорода, осуществлен монтаж и подключение водоснабжения для парового стерилизатора, проведены сантехнические работы.

Крупнейший строительный холдинг Орловского региона уже имеет значительный опыт в помощи медицинским учреждениям с начала пандемии. Поэтому все сотрудники соблюдают необходимые меры предосторожности и санитарные нормы. За последние полгода были произведены различные работы в хирургическом, терапевтическом и отоларингическом отделениях и главном корпусе больницы им. Семашко; Орловском противотуберкулезном диспансере; на трёх этажах больницы им. Боткина; хирургическом и инфекционном отделениях, перинатальном центре НКМЦ им. Круглой.