В ДТП с «Газелью» во Мценске пострадали два годовалых мальчика

В ДТП во Мценске пострадали два годовалых мальчика. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В четверг, 15 октября, в городе Мценск произошла авария: столкнулись отечественная легковушка и «Газель». Пострадали три человека, среди которых есть дети.

ДТП произошло в темное время суток в районе восьми часов вечера. 41-летний водитель «ВАЗ 21102» ехал по улице 20-го Июля в сторону улицы Карла Маркса. Авария произошла на перекрестке, где легковушка и врезалась в фургон.

На снимках с места происшествия видно, что «ВАЗ» практически полностью смят. Досталось и «ГАЗу».

- В результате ДТП 41-летний мужчина, пассажир «Ваз 21102», получил телесные повреждения. В автомобиле «ГАЗ» травмы получили два годовалых мальчика. Всем оказана медицинская помощь, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.