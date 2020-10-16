В Орловской области 6 человек погибли на работе

В Орловской области за прошедшие месяцы 2020 года на рабочих местах произошло 114 несчастных случая Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за прошедшие месяцы 2020 года на рабочих местах произошло 114 несчастных случаев. Из них 94 - легкие, 14 - тяжелые, а 6 - со смертельным исходом. По 3 ведется расследование.

О происшествиях рассказали в пресс-службе регионального отделения ФСС. Так, одно из трагических происшествий случилось в августе. Рабочий очищал установку-барабан от мусора. Его обнаружили с оторванной рукой, куртку намотало на вал. Медики констатировали смерть 47-летнего мужчины.

Случай, в котором травмировались сразу двое рабочих произошел в Свердловском районе, также в августе. Столкнулись два "КАМАЗа", за рулем одной из машин был 35-летний водитель, другой управлял мужчина 40 лет. При столкновении оба серьезно травмировались. У одного из пострадавших диагностировали закрытый перелом грудины, ребер, колена. Эта травма классифицируется как легкая. Второй же водитель получил травму живота с повреждением внутренних органов, разрывом кишок, перелом берцовой кости, перелом голени, гематомы. Такая трава классифицируется как тяжелая.

В числе пострадавших на работе, также, почтальон. Она доставляла корреспонденцию в частный дом и на нее напала овчарка. Собака покусала 61-летнюю женщину за руку. Травма классифицируется как легкая.