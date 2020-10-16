В объективе архитектура: в Орле стартовал фотоконкурс для любителей городских пейзажей

В Орле стартовал фотоконкурс «Сохранение памятников архитектуры в фотографиях» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле стартовал большой культурный проект «Сохранение памятников архитектуры Орла в фотографиях». У жителей города появилась уникальная возможность не только проявить творческие способности, но и запечатлеть на своих снимках уникальные исторические объекты.

В рамках проекта с 15 октября проходит фотоконкурс, в котором могут поучаствовать все желающие без возрастных и профессиональных ограничений. Номинаций несколько: «Городские панорамы» (общие планы, перспективы, панорамы, улицы, площади, ландшафтные снимки), «Памятники гражданской архитектуры» (здания, архитектурные детали, элементы) и «Памятники культовой архитектуры».

Главное условие конкурса – желание запечатлеть и сохранить особенности и дух города. Успеть прислать свои фотоработы на электронную почту voopiik-orel@yandex.ru нужно до 31 октября. Важно сделать пометку «ФОТОКОНКУРС» и не забыть подписать каждую фотографию.

- Конкурс проводится на средства Российского фонда культуры. Наша главная цель – это привлечение внимания к сохранению историко-культурного наследия города через фотофиксацию памятников архитектуры, - рассказал «КП» Станислав Абакумов, организатор конкурса и руководитель Орловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

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Лучшие снимки участников представят на фотовыставке и опубликуют в фотоальбоме «Памятники архитектуры Орла».