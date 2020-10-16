Фото: пресс-служба администрации Орла

Саженцы дубов и лип начали высаживать в Орле. По планам, этой осенью улицы города пополнятся двумя тысячами маленьких деревьев.

16 октября 120 деревьев посадили в Разградском, или в народе Козьем, парке возле моста Дружбы. Это красные дубы и липы. Бригады "Зеленстроя" позже высадят санженцы у железнодорожного моста.

Помимо высадки деревьев, осенью в городе будут выкорчевывать пни (для этого была куплена специальная машина-шредер). После на месте убранных пней тоже должны появиться маленькие деревца.

- В течение всего осеннего периода к высадке будут привлекаться различные ведомства и общественные организации, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации города Орла.