В Орле водитель иномарки сбила двух пешеходов на переходе. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

15 октября в Заводском районе Орла произошло серьезное ДТП. Женщина за рублем «Хендэ Солярис» сбила двух пешеходов прямо на переходе. Оба с травмами попали в больницу.

Авария случилась вечером в половину седьмого на Комсомольской улице. 32-летняя водитель иномарки ехала в сторону Авиационной. В это же время дорогу по регулируемому пешеходному переходу в районе дома №249 переходили несколько человек. Затормозить автоледи не успела и сбила 55-летнего мужчину и еще одного пешехода, личность которого пока не установили.

Именно ему и досталось больше всего. От резкого удара пешеход потерял равновесие, упал и на него наехал вторая машина. На этот раз «Рено Логан».

- В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Оба госпитализированы, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.