В Орловской области медики стали чаще заражаться коронавирусом

Роспотребнадзор рассказал о росте заболеваемости среди работающего населения Фото: Архив "КП"

В четверг, 15 октября, на заседании регионального оперштаба обсудили темпы распространения коронавируса в Орловской области. За последние несколько недель они резко возрасти. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, где стали чаще болеть.

По данным руководителя ведомства Александра Румянцева, за две недели в регионе почти в пять раз увеличилось число заражений среди служащих. Общее число работающего населения среди заболевших коронавирусом составляет 62% от общего числа.

Больше всего за тот период заболевших среди рабочих. Зафиксирован рост на 7% по сравнению с прошлым месяцем. Увеличилось количество больных и среди служащих (4,7 раза). Не смогли избежать заражения и медики. Среди них число случаев заболевания выросло почти в три раза.

Наиболее подвержена вирусу оказались люди в возрасте от 30 до 64 лет. Среди них заболевших 64,7%.

- Оперативный штаб рекомендовал руководителям предприятий и организаций всех форм собственности усилить контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и неукоснительным выполнением всех санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции на производстве и в офисах, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.