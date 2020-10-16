Подвыпивший орловец стал жертвой грабителя

Сотрудникам полиции удалось найти грабителя Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские раскрыли грабеж. Местный житель выпил лишнего и разговорился с незнакомцем, а тот обчистил его.

Все случилось в Северном районе города. В вечернее время подвыпивший орловец пришел в магазин, где у него завязался разговор с незнакомцем. Однако на улице общение не продолжилось: едва оба вышли из торговой точки, новоиспеченный собеседник толкнул мужчину, вырвал у него банковскую карту, мобильник и был таков. Обескураженному орловцу ничего не оставалось делать, как обратиться за помощью к полицейским.

Через некоторое время сотрудникам полиции удалось найти грабителя. Им оказался 24-летний местный житель. Он успел совершить покупки с чужой карты, а часть денег обналичил. Всего - около 6 тысяч рублей.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж". Пойманного нарушителя закона заключили под стражу, ведется следствие.