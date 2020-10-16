Коронавирус в Орловской области: в общественном транспорте усилят контроль масочного режима

В общественном транспорте усилят контроль масочного режима Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области продолжает усиливаться контроль за соблюдением ограничительных мер по коронавирусу и масочному режиму. Официально они предусмотрены до 31 октября, однако очевидно предположить, что их продлят из-за роста заболеваемости.

В четверг, 15 октября, на заседании регионального оперштаба в центре внимание оказались меры борьбы с распространением COVID-19 в общественном транспорте, больницах, интернатах. Особую обеспокоенность у областных властей и представителей профильных ведомств вызвал именно общественный транспорт. Вернее, соблюдение в нем масочного режима.

- Есть множество серьезных нареканий. В связи с этим глава региона поручил ужесточить контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности орловцев, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, на минувшей неделе случаи, когда пассажирам и водителям выписывали штрафы за отсутствие масок, уже были. Рейды Роспотребнадзора продолжаются.