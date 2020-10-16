Коронавирус в Орловской области: в 92 школах и 29 детсадах выявлены случаи COVID-19

Случаи COVID-19 зафиксированы в 92 школах и 29 садах Фото: Архив "КП"

В Орловской области с начала нового учебного года почти две сотни учащихся школ и воспитанников детских садов заболели коронавирусом. Случаи COVID-19 зафиксированы в 92 школах и 29 садах.

Коронавирус выявлен как у детей, так и у педагогов, работников образовательных организаций. Наибольшее число заражений из общего количества выявлено в школах - 170 из 195. При этом большинство случаев ковида приходится на школы и детские сады самого города Орла - 66%, остальные 34% - организации в районах области.

- За последнюю календарную неделю введены ограничительные мероприятия (закрытие классов и групп по случаям заболеваний учащихся и воспитанников) в 22 школах (29 классах), а также по случаям регистрации инфекции у работников образовательных учреждений в 37 школах, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на главу регуправления Роспотребнадзора Александра Румянцева.