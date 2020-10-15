В Орле возрождают «Маменькин садик» возле музея Тургенева. Фото: пресс-служба облсовета

Сегодня, 15 октября, возле музея Тургенева в Орле кипела работа. Музейщики вместе с волонтерами начали приводить в порядок «Маменькин садик» - внутренний двор исторического комплекса.

Идея вернуть Литературному кварталу атмосферу времен детства Ивана Тургенева возникла еще в 2003 году. Тогда возле музея и был разбит небольшой мемориальный сад.

Во время сегодняшних работ волонтеры убрали строительный мусор и облагородили дорожки.

- Реализация проекта по воссозданию «Маменькиного садика» на территории литературного квартала становится все ближе. Надеемся, что со временем он будет именно таким, каким был при жизни мамы писателя Варвары Петровны, - говорит Вера Ефремова, директор Орловского объединенного литературного музея Тургенева.