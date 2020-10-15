Житель Орла до смерти забил своего знакомого и теперь отправится под суд

За драку со смертельным исходом осудят орловца Фото: Архив "КП"

Житель Орла окажется на скамье подсудимых за совершение тяжелого преступления. Молодой мужчина до смерти забил своего знакомого.

Встреча обвиняемого и его 38-летнего товарища начиналась мирно, вместе они выпивали спиртное. Алкогольные пары разгорячили приятелей, началась ссора. Тогда 33-летний орловец, у которого дома и проходили роковые посиделки, напал на своего оппонента. Нанесенные травмы оказались с жизнью несовместимы: через короткое время избитый скончался в больнице.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловского области.