В Орловской области за счет экономии сделают еще один ФАП

В Кромском районе за счет экономии сделают еще один ФАП. Фото: Портал Орловской области

В Орловской области продолжают установку фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году в регионе сдали в эксплуатацию уже 15 ФАПов. Последние пять - в Должанской, Корсаковском и в Ливенском района – на прошлой неделе.

Сегодня, 15 октября, во время видеоконференции губернатора и глав районов стало известно, что в регионе появится еще один, дополнительный ФАП. Разместится он в Кромском районе.

- Работы продолжаются в еще 15 районах. В Кромском районе установка дополнительного ФАПа пройдет в результате экономии по торгам. , Всего в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе будут созданы 43 фельдшерско-акушерских пункта и 1 врачебная амбулатория, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.