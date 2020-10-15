Поезд Орел-Крым: на полуостров начнет ходить прямой состав

В Крым из Орла теперь будет можно уехать на прямом поезде Фото: Ольга СУПОНЕВА

Из Орла в Крым теперь можно будет уехать без пересадок. Прямой поезд начнет ходить до полуострова с 26 октября.

В столицу Крыма город Симферополь пассажирский состав "Таврия" пойдет из Смоленска. Он позволит жителям Смоленской, Брянской и Орловской областей добираться до Крымского полуострова без пересадок. Запускает поезд компания "Гранд Сервис Экспресс".

Первый состав поезда "Таврия" № 374/373 Симферополь – Смоленск отправится 23 октября в 10:10 с железнодорожного вокзала Симферополя, в Смоленск он прибудет 25 октября, сообщает официальный сайт оператора железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Орловцы, желающие уехать на поезде в Крым, смогут сесть в вагон на станции "Лужки-Орловские". Состав отправится в 03.39. Цена билета - от 2800 рублей в плацкарт и от 3900 в купе. В пути поезд 1 день и 17 часов.

Купить билет можно уже сейчас онлайн на официальном сайте компании-перевозчика, на сайтах компаний-партнеров и в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов.