Серьезное ДТП с четырьмя машинами произошло на Болховском шоссе Орла

Четыре машины столкнулись на Болховском шоссе Фото: Ольга СУПОНЕВА

Сегодня днем в Орле произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Авария случилась на границе Октябрьской улицы и Болховского шоссе.

Автомобили получили серьезные повреждения Фото: Ольга СУПОНЕВА

На месте аварии работали полицейские, которые установили предварительную картину ДТП. Так, 24-летний водитель на иномарке "Опель Вектра" ехал по Болховскому шоссе со стороны Октябрьской. В районе дома № 9 он врезался в двигавшийся впереди автомобиль "Опель Астра", которым управлял 33-летний водитель. От удара легковушку выбросило на встречку.

Автомобиль "Нива" снес фонарный столб Фото: Ольга СУПОНЕВА

В этот момент по встречной полосе двигался внедорожник "Митсубиши" под управлением 49-летнего водителя, легковушка протаранила машину. Удар был достаточно сильный, "Митсубиши", в свою очередь, врезался в "Ниву", а "Нива" въехала прямиком в фонарный столб.

В обе стороны затруднено движение Фото: Ольга СУПОНЕВА

- В результате ДТП водитель "Митсубиши" получил травмы, был доставлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.