На орловца, напавшего на полицейского, завели уголовное дело Фото: Архив "КП"

Орловец, устроивший дебош в Железнодорожном районе, стал фигурантом уголовного дела. 31-летнему мужчине инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Сотрудник полиции прибыл на вызов, чтобы остановить пьяного орловца, буйно ведущего себя возле одного из домов. Однако нарушитель общественного порядка не только не успокоился, но и набросился на стража порядка.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.