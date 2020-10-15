С начала 2020 года 717 орловцев стали жертвами мошенников Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают орудовать мошенники. С начала 2020 года в облцентре они обманули уже 717 человек. Зачастую аферисты работают «на удаленке» и их будущие жертвы даже не знают, как те выглядят.

Сотрудниками полиции принимаются меры по предупреждению, пресечению и раскрытию случаев мошенничества, однако, по словам самих стражей порядка, главный способ защиты от обмана и потери денег – бдительность и правовая грамотность.

Орловцам рекомендуют быть внимательными, если на телефон пришло сообщение о неожиданном выигрыше и не спешить переводить деньги за доставку приза или уплату налога. Отдельная тема – звонки с просьбой помочь близким, оказавшимся в беде. Здесь первым действием должен быть звонок родственникам и проверка информации.

Также полицейские напоминают о работе лже-работников социальных служб, продавцах «чудодейственных» лекарств и пищевых добавок, ходящим по домам и незнакомцах, которые пытаются под любым предлогом зайти в квартиру.

- Если Вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы подозреваете, что могут произойти противоправные действия - незамедлительно обратитесь в полицию. Вы можете круглосуточно обратиться в органы внутренних дел за помощью или консультацией, - общается к орловцам пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Важные телефоны:

Дежурная часть УМВД России по городу Орлу: 43-36-22 и 45-85-52.

Дежурная часть УМВД России по Орловской области: 02 или 43-32-32.